Nota Leída 165

21/01/2026

Llevaba 27 toneladas de carbonato de sodio para hacer cocaína y lo agarraron en Córdoba

| Nacionales |

El cargamento, clave para la producción de drogas, viajaba de Río Negro a Catamarca sin papeles legales. El operativo fue en Río Cuarto.

Un operativo de la Gendarmería Nacional terminó con la incautación de 27.500 kilos de carbonato de sodio, un precursor químico fundamental para la elaboración de pasta base y cocaína. El cargamento viajaba desde Río Negro hacia Catamarca y fue interceptado en un control en Río Cuarto.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, que detuvo la marcha de un camión con acoplado durante un control de rutina en la ruta nacional 35. Al revisar el vehículo, los efectivos detectaron bolsas de gran tamaño cargadas con la sustancia, que era transportada sin la documentación legal obligatoria.

El carbonato de sodio, un insumo clave para el narcotráfico

El carbonato de sodio es un producto químico que, según fuentes oficiales, se utiliza habitualmente en la fabricación de drogas ilegales. Por eso, su traslado está regulado y requiere permisos especiales. En este caso, el chofer no pudo presentar la autorización correspondiente, lo que motivó la intervención de la Justicia.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto tomaron intervención inmediata, junto con el inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los gendarmes procedieron a incautar la totalidad de la carga y labraron las actuaciones por infracción al Artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes.