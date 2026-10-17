Nota Leída 78

| Locales | 16/10/2026 |

Londres avanza en la seguridad patrimonial: proyectan un puesto policial permanente las 24 horas en El Shincal

El intendente Roberto Rodríguez se reunió con la cúpula de la Unidad Regional N° 3 para coordinar la creación de una base táctica y turística. La iniciativa busca proteger el monumento incaico, a las familias residentes, artesanos y contingentes de visitantes.

LONDRES — En un paso institucional estratégico orientado a resguardar la riqueza arqueológica del oeste provincial y jerarquizar los servicios públicos de seguridad en los corredores de la Ruta Nacional N° 40, la Municipalidad de Londres formalizó el inicio de un ambicioso proyecto civil y policial. El intendente de la localidad, Prof. Roberto Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo en su despacho oficial junto a los máximos jefes de la Unidad Regional N° 3 de Belén, con el propósito de evaluar la viabilidad técnica y logística del plan de contingencia y prevención.

Durante el transcurso de la audiencia, la cúpula policial presentó formalmente ante el Ejecutivo londrino el proyecto institucional denominado «Creación del Puesto Policial Turístico y Preventivo El Shincal». La propuesta tiene como eje medular poner en funcionamiento operativo una base de control y asistencia permanente con guardias rotativas las 24 horas del día dentro del predio periférico que resguarda al Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil.

Protección de artesanos, trabajadores y el patrimonio histórico

El despliegue de esta nueva infraestructura de seguridad responde a una necesidad imperiosa debido al constante crecimiento del flujo de visitantes nacionales e internacionales que recibe el monumento prehispánico más importante de Catamarca. Las autoridades explicaron que el destacamento no solo cumplirá un rol de prevención del delito, sino que actuará como un centro operativo multifunción destinado de forma unificada a:

• Custodia del patrimonio: Resguardar las estructuras de piedra, senderos y centros de interpretación ante posibles actos de vandalismo o excavaciones clandestinas.

• Asistencia al turista: Ofrecer respuestas oportunas, guiar y brindar primeros auxilios ante cualquier contingencia civil dentro del predio.

• Protección de la economía local: Garantizar la seguridad física y material de los artesanos, prestadores de servicios urbanos y operarios de mantenimiento de la comunidad de El Shincal que desarrollan sus labores diarias en el sector.

Articulación de estamentos gubernamentales

La concreción de las obras civiles y la posterior dotación de equipamiento informático y movilidad vehicular para el nuevo puesto requerirá de una ingeniería de convenios tripartitos. El proyecto contempla un esquema de trabajo articulado entre el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia, la Jefatura de Policía de Catamarca, la Unidad Regional N° 3 con asiento en Belén, la Comisaría de Londres y los equipos técnicos de la propia municipalidad local, aunando esfuerzos institucionales y presupuestarios.

Desde el gabinete del intendente Rodríguez ponderaron la iniciativa y ratificaron el inmediato acompañamiento de la comuna, entendiendo que la prevención y el orden público constituyen herramientas indispensables para cuidar la calidad de vida de las familias rurales del sector y sostener el estatus de la localidad. «Seguimos trabajando de manera conjunta, con compromiso social y responsabilidad pública, para consolidar a Londres como un destino histórico y cultural cada vez más seguro para todos», concluyeron las autoridades tras finalizar la inspección técnica preliminar de las zonas de instalación.

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