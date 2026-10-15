Nota Leída 40

| Locales | 15/10/2026 |

Clima en Londres: el cielo se presenta completamente nublado, inestable y frío en la mañana de este jueves

Las proyecciones meteorológicas anticipan una jornada con una temperatura máxima de 28 °C y cielo algo nublado. Emiten una advertencia por el índice solar crítico durante las horas del mediodía.

LONDRES — La cuna de la nuez y las zonas adyacentes del departamento Belén registran en la mañana de este jueves 15 de octubre óptimas condiciones meteorológicas, acompañadas por un paulatino ascenso de las marcas térmicas. De acuerdo con los principales registros oficiales emitidos para la región de Londres, la jornada transcurrirá bajo la influencia de una masa de aire templado y seco, con vientos calmos del sector este, intervalos de nubosidad variable y nula probabilidad de precipitaciones.

Cronograma diario del tiempo

• Por la Mañana: El ambiente se mantendrá frío, ventoso y destemplado, con marcas térmicas estancadas en los 13 °C. El cielo se mantiene algo nublado, configurando un escenario confortable para el normal desenvolvimiento de las actividades civiles y escolares.

• Por la Tarde: Las marcas térmicas registrarán un ascenso muy acotado debido a la falta de radiación solar directa, previéndose una temperatura máxima que difícilmente superará los 17 °C. El cielo continuará cubierto y se mantiene un 40% de probabilidad de lloviznas intermitentes sobre el casco urbano.

• Por la Noche: Se consolidará el descenso de la temperatura, ubicándose el termómetro en torno a los 11 °C. Persistirá la nubosidad y el ambiente frío, por lo que se recomienda a los vecinos abrigarse de forma adecuada si deben asistir al Comedor de El Shincal o movilizarse por la vía pública.

Alerta por Radiación UV en niveles críticos

El dato meteorológico de mayor cuidado para la edición de hoy está representado por la fuerza directa de los rayos solares, que traspasarán la cobertura nubosa baja. Los instrumentos de medición estipulan un Índice UV Máximo de 11 (Extremo) durante las horas del mediodía. Al tratarse de una escala de alto riesgo para la salud de la piel, las autoridades sanitarias locales reiteraron la importancia de evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera de manga larga, gorras o sombreros, anteojos oscuros con filtro e indispensablemente protectores solares de amplio espectro.

Resumen del tiempo para mañana (Viernes 16 de octubre)

De cara a la jornada de mañana viernes, los modelos de previsión anticipan la continuidad de las condiciones de estabilidad y el afianzamiento del ambiente caluroso en el departamento. El cielo se presentará completamente despejado y soleado desde las primeras horas de la mañana. Las marcas térmicas registrarán una leve amplitud, oscilando entre una temperatura mínima de 14 °C durante la madrugada y una máxima que trepará de forma confortable hasta situarse en los 27 °C en horas de la tarde, manteniendo las probabilidades de lluvia en un absoluto 0%.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA