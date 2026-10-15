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| Actualidad| Info General | 15/10/2026 |

Santa María - Información extraoficial

Alerta vial en la Ruta 40: volcó una camioneta en el paraje Las Abritas y el tránsito está asistido

El siniestro ocurrió este jueves al mediodía a la altura del kilómetro 4222. El rodado pertenece a la empresa Newco. En el lugar trabaja personal de la Comisaría de San José de Santa María y los equipos de Vialidad Nacional.

SANTA MARÍA — Un importante siniestro vial se registró este jueves 15 de octubre de 2026 en el sur del departamento Santa María, en el tramo de la Ruta Nacional N° 40 que conecta de forma directa con el departamento Belén. Alrededor del mediodía, una camioneta utilitaria protagonizó un violento vuelco sobre la banquina del corredor federal, activando un operativo de emergencia civil y de seguridad en la zona.

El accidente de tránsito se localizó de manera exacta a la altura del kilómetro 4222, en las inmediaciones del paraje Las Abritas. Según los datos recabados por los servicios de información de la región, el vehículo involucrado pertenece a las flotas logísticas de la empresa Newco. Por causas que la Justicia intenta establecer mediante los peritajes de rigor, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en que la camioneta saliera de la calzada asfáltica y terminara volcada sobre su lateral en un sector de préstamos.

Estado de salud del conductor e intervención policial

Tras tomar conocimiento del alerta vial, efectivos de la Comisaría de San José de Santa María se desplazaron de inmediato hasta el kilómetro 4222 por cuestiones de competencia jurisdiccional para resguardar la escena y asistir a los ocupantes.

Respecto al estado de salud del conductor, los primeros informes médicos de campo indicaron que, a pesar de la violencia del impacto y los daños materiales visibles en la carrocería del utilitario, el trabajador no presentaría heridas ni lesiones de gravedad que pongan en riesgo su vida. El chofer fue asistido de forma preventiva en el lugar por el personal sanitario de las ambulancias del minihospital local, evaluándose su traslado al Hospital Zonal de Santa María únicamente para exámenes de control complementarios.

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