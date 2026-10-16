Nota Leída 158

| Deportes| Locales | 16/10/2026 |

San Luis viaja al Estadio Bicentenario buscando la hazaña ante Villa Cubas

La revancha por los 16avos de final del Torneo Regional se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el coloso de la Capital. El Consejo Federal designó una cuaterna de la Liga Chacarera encabezada por Damián Astrada, despertando fuertes debates sobre el criterio de elección.

El fútbol del oeste catamarqueño se traslada a la Capital con la ilusión intacta y las pulsaciones al máximo. El Consejo Federal del Fútbol Argentino oficializó la programación de los partidos de vuelta correspondientes a los 16avos de final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, confirmando que el decisivo choque entre Sportivo Villa Cubas y el Club Atlético San Luis de la Puntilla se jugará este sábado 17 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Provincial Bicentenario.

El «Santo» belicho llega a la Capital con la obligación de revertir el ajustado 2 a 1 sufrido en el partido de ida disputado en la cancha de Peñarol. El plantel dirigido por Fernando Soto buscará capitalizar las dimensiones del campo de juego del coloso capitalino para desplegar el dinamismo de Facundo Coman y Gabriel Quinteros, apostando a una verdadera hazaña deportiva que haga sentir el orgullo del interior provincial frente al «León» del Altiplano.

Polémica por la designación de los colegiados

Más allá de la estricta preparación táctica de los equipos, el clima previo se vio fuertemente sacudido por una creciente polémica en torno a la designación de las autoridades arbitrales encargadas de impartir justicia en el Estadio Bicentenario. El dictamen oficial del Consejo Federal encendió un intenso debate en el ambiente futbolístico regional respecto a los criterios geográficos e institucionales que utiliza el organismo rector para seleccionar las ternas en instancias de eliminación directa.

La controversia radica en el marcado cambio de procedencia de los jueces entre ambos cotejos:

• En el partido de ida: Se optó por una terna neutral perteneciente a la Liga Riojana de Fútbol (encabezada por Enrique Ramón), garantizando la distancia geográfica con ambos clubes.

• Para el partido de vuelta: Se anunció de manera oficial una cuaterna arbitral perteneciente a la Liga Chacarera de Fútbol (Valle Viejo, Catamarca), un sector vecinal y con estrechos vínculos de cercanía con la Liga Catamarqueña, a la cual pertenece Villa Cubas.

La designación de la terna chacarera estará integrada por Damián Astrada como árbitro principal, secundado por Carlos Jerez como primer asistente y Rodrigo Tapia como segundo asistente, actuando Facundo Tapia en el rol de cuarto árbitro.

El reclamo por transparencia y credibilidad

Esta situación generó inmediatos interrogantes, recelos y cuestionamientos por parte de las parcialidades del interior y los directivos del oeste, quienes ponen bajo la lupa la conveniencia de elegir árbitros de la misma provincia para un cruce de alta tensión interjurisdiccional. Aficionados y analistas locales coinciden en que la transparencia, la imparcialidad y la confianza absoluta son pilares indispensables para asegurar que las dos instituciones compitan en igualdad neta de condiciones.

Ante un escenario que ya arrastra el antecedente de los graves incidentes y grescas registradas el último domingo en Belén, el ambiente deportivo exige que las máximas autoridades del certamen federal ofrezcan claridad absoluta sobre estas determinaciones reglamentarias, preservando la credibilidad de la competencia y garantizando que el veredicto final se defina exclusivamente por méritos futbolísticos dentro de las líneas de cal.

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