26/11/2025

Londres: se trabaja en la mejora hídrica

El Intendente visitó el avance de la obra donde se está instalando un bypass que permitirá incrementar el caudal de agua hacia el ramal que abastece a los vecinos del B° El Canal y Londres Oeste.

La intervención contempla 400 metros lineales de manguera de 90 mm, lo que optimizará la distribución y fortalecerá el sistema de provisión en la zona.

Además, recorrió el Camping Municipal El Molino, verificando el estado del predio y las tareas que se realizan para seguir mejorando este espacio recreativo para toda la comunidad.

Prensa Municipalidad de Londres