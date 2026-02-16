Nota Leída 131

16/02/2026

Londres vivió la primera noche de Carnaval «Amor y Albahaca»

La primera noche carnavalera en nuestro querido Londres se vivió con una jornada colmada de tradición, talento y alegría.

Tuvimos el orgullo de disfrutar de un maravilloso desfile de prendas tejidas a crochet, presentado por nuestra artesana Carmen Ávila, quien con sus manos creadoras transforma hilo y lana en verdaderas obras de arte. Cada prenda reflejó historia, dedicación y el profundo amor por nuestras raíces.

Al son de las cajas latiendo fuerte, hizo su paso la Comparsa Mascarita, renovada, con nuevos brillos y más ritmo que nunca, trayendo a la memoria historias y nombres que forman parte de la identidad de nuestro pueblo.

La música también fue protagonista de la noche con la presencia de Humberto Romero, quien nos regaló canciones que nacen del alma; Wilson Figueroa, aportando color, alegría y ese toque tan nuestro; desde Tucumán, el grupo La Huella Folk, deleitándonos con su repertorio; y el gran cierre bailable a cargo de Martín Acosta con todo el ritmo del cuarteto, haciendo bailar a grandes y chicos en una verdadera fiesta popular.















Una noche que quedará en el corazón de todos, celebrando nuestra cultura, nuestras tradiciones y la alegría de compartir.

La fiesta continúa este lunes 16 de febrero a las 21:00hs en la Plazaz Eusebio Colombres para vivir juntos la segunda noche de carnaval.

Prensa Municipalidad de Londres

