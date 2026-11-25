Nota Leída 384

| Belén| Locales | 25/11/2026 |

Genaro Contreras señaló a Daniel Ríos como posible candidato a intendente para 2027

El presidente del radicalismo catamarqueño encabezó el acto de asunción del Comité de Mayores y de la Juventud en el departamento. Aunque aclaró que las candidaturas se definirán más adelante, reconoció que existe un fuerte consenso alrededor del exjefe comunal.



La Unión Cívica Radical (UCR) continúa avanzando con el proceso de renovación de sus estructuras partidarias en el interior catamarqueño y puso en marcha una nueva etapa institucional en el departamento Belén, donde asumieron formalmente las nuevas autoridades del Comité de Mayores y de la Juventud Radical.

El acto de puesta en funciones fue encabezado por el presidente del partido a nivel provincial, Genaro Contreras, quien destacó la amplia participación de dirigentes y militantes durante la ceremonia y planteó como objetivo central recuperar la conducción del municipio belicho en las elecciones de 2027.

En la nueva conformación partidaria, la conducción del Comité de Mayores quedó a cargo de un dirigente oriundo de la localidad de El Durazno, acompañado por Cristina Cabrera en la vicepresidencia. Por su parte, en la Juventud Radical asumió Dayana Villagra como presidenta y Carlos Cervantes como vicepresidente.

Contreras aseguró que existe “un gran optimismo por revertir la situación en Belén” y subrayó el respaldo que recibió durante el encuentro el exintendente Daniel «Telchi» Ríos, quien fue ovacionado por los presentes.

Daniel Ríos, el nombre que suena para 2027

Al ser consultado sobre el futuro armado electoral, el titular de la UCR provincial reconoció que dentro del radicalismo belicho existe un importante consenso en torno a la figura del exintendente: “Todo el mundo entiende que Daniel Ríos tiene que ser el candidato a intendente de acá de la ciudad de Belén”, sostuvo.

No obstante, Contreras aclaró que la definición todavía no está cerrada y dependerá de la decisión personal del propio Ríos, quien manifestó su voluntad de colaborar y ponerse a disposición del espacio, pero planteó que los nombres deberán resolverse más adelante, una vez que exista un proyecto político consolidado. En ese sentido, explicó que los dirigentes locales están abocados actualmente a la elaboración de una plataforma y un programa de gobierno antes que al reparto de candidaturas.

Asimismo, el dirigente provincial resaltó el protagonismo de las nuevas generaciones dentro del radicalismo belicho, poniendo como ejemplo a la actual concejala Ana Paula Silvero, de 23 años. “Esa juventud tiene que ser parte de un nuevo armado”, remarcó.

Agenda partidaria provincial y coyuntura económica

En cuanto al cronograma de normalización en el resto de la provincia, Contreras anticipó que esperan confirmar la asunción de autoridades en Andalgalá para este fin de semana, mientras que el 12 de diciembre se llevará a cabo la Convención Provincial y el 19 de diciembre cerrarán las asunciones en Fiambalá y el departamento Tinogasta.

Por otro lado, reconoció que aún resta resolver la situación en Valle Viejo, donde las diferencias internas demoraron el acuerdo por las autoridades departamentales. “El radicalismo no se va a salvar por una persona, sino por el trabajo conjunto de todos”, advirtió al pedir diálogo entre los sectores.

Finalmente, Contreras expresó su preocupación por el escenario económico nacional y el impacto del ajuste en los sectores de menores ingresos, señalando que la UCR tiene la oportunidad de consolidarse como una tercera vía política que represente a la clase media y a los trabajadores asalariados.

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