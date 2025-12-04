Nota Leída 513

04/12/2025

Los argentinos detenidos en Miami vuelven al país, culpan de todo a uno y el inesperado nexo con Cinthia Fernández

Los turistas argentinos acusados de robo en Miami pagaron la fianza y salieron de la cárcel. No les cancelaron la visa y regresan al país. La causa sigue abierta, a mediados de enero se conocerá la decisión de la jueza por su caso.

Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45). Cuatro de ellos le echan la culpa a uno, como el único que se llevó cosas sin pagar en una valija.



Habían salido de Mendoza en camioneta hacia Chile, cuando se fueron, quince días atrás. Viajaron el 20 de noviembre a la mañana. La dejaron estacionada en el aeropuerto y de allí volaron a Miami. La camioneta era de Juan Pablo Rúa, quien viaja asiduamente a Estados Unidos.

Este jueves se espera que lleguen a Mendoza, vía terrestre, también en camioneta. El túnel internacional Cristo Redentor está habilitado 24 horas y pueden hacerlo a cualquier hora.

De acuerdo con los registros oficiales, Rúa viajaba muy seguido a Miami y consultaba siempre por la apertura del túnel y las condiciones climáticas para viajar. Como empresario Pyme está vinculado a marcas de telefonía (fue empleado de Movistar) y tiene una franquicia de una marca de ropa de chicos nacional.

Hay sospechas de que viajaba a Miami a comprar ropa y tecnología para revender. Su mujer Verónica Coria está vinculada a un emprendimiento llamado Locas por las compras, que promueve en las redes sociales, los tours de compras de mujeres a Miami. El dato lo contó el abogado de Rúa, Roberto Castillo, porque su novia la mediática Cinthia Fernández es una de las que promueve los viajes de Locas por las compras.

La estrategia de defensa

El abogado Castillo, defiende a dos de los cinco acusados, los mendocinos Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya. Aclaró que no fueron deportados. Confirmó que Rúa: “viaja desde hace 10 años” a Miami y dijo que tiene una empresa de “100 empleados” en Mendoza.

Castillo asegura que ninguno de sus representados está implicado en el delito. Dice que hubo un malentendido. «Solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno entre el grupo», aunque reservó su nombre. Detalló que el resto pudo comprobar las compras y solo uno no tenía factura de lo que llevaba en la valija”, que también robó, según muestran las cámaras de seguridad del Dolphin Mall.

«Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares. Es un monto irrisorio frente al gasto cercano a 20 mil dólares que hicieron con la tarjeta», dijo Castillo.

El abogado asegura que Rúa gastó US$ 12.000 y Moya US$ 9.000 con tarjeta de crédito los días de compras. Descartó que pueda comprobarse de que eran parte de una organización criminal.

Castillo enviará a la Justicia de Miami los antecedentes de buena conducta de sus clientes. Los argentinos acusados pudieron salir en libertad y regresar a la Argentina después de pagar una fianza de entre 4.000 y 4.500 dólares cada uno. Deberán volver a Estados Unidos para presentarse ante el juez, dentro de unos 50 días. El 29 de enero, la Justicia estadounidense ha previsto la audiencia final del caso. /Clarín