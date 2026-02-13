Nota Leída 86

13/02/2026

Los therians no dan tregua en Catamarca: venden máscaras y DNI animal

Durante el último tiempo, se expandió «como pólvora» el fenómeno therian en toda la Argentina. Catamarca no fue la excepción.

Vía redes sociales se viralizó una convocatoria que se define como «la primera juntada therian en Catamarca», la cual está destinada a ser un espacio de encuentro y distensión para esta comunidad que se identifica con rasgos animales. El escenario para este suceso será la Plaza La Alameda, y se pactó para que dure entre las 18 y las 20 hs del día 1 de marzo.

También, desde la organización aclararon que es fundamental seguir ciertas recomendaciones para disfrutar al máximo de este encuentro espiritual. Pusieron reglas, entre las que se destacan: «no pelear ni ladrarse violentamente», «ir castrados si están en temporada de celo» y, fundamentalmente, «tratarse con respeto». Además, sugirienron la utilización deelementos simbólicos como máscaras, colas y guantes para facilitar el reconocimiento. Muchos son los jóvenes que se prenden a esta tendencia, y no lo pensaron dos veces antes de sumarse e instar a otras personas de la comunidad a ir.

Sin embargo, los emprendedores catamarqueños también se avivaron y, en la previa al gran día, están empezando a comercializar máscaras y otros elementos. Incluso, ha habido negocios que se ofrecieron a realizar un «DNI animal». Por supuesto que las críticas no faltaron pero, en este caso, la persona que realizó una de estas publicaciones de defendió, alegando que tuvo una sorprendente demanda, incluyendo anticipos.

