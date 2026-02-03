Nota Leída 191

02/02/2026

Los trabajadores despedidos de Neba alcanzaron un acuerdo por el 100% de la indemnización

En horas de la tarde se concretó el acuerdo entre la empresa Neba, el Gobierno y los 34 trabajadores despedidos, quienes finalmente cobrarán el 100% de la indemnización.

Según se informó, el 80% del monto será abonado por la fábrica, mientras que el 20% restante será cubierto por el Gobierno. De esta manera, se logró cerrar el conflicto que mantenía en vilo a las familias afectadas.

Los trabajadores están siendo citados por tandas a la Dirección de Inspección Laboral (DIL) para firmar la documentación correspondiente. Una vez rubricado el acuerdo, el depósito se realizará de manera inmediata, según trascendió.

El pago se efectuará en tres cuotas para la mayoría de los empleados. En tanto, aquellos casos en los que la indemnización supera los 10 millones de pesos percibirán el monto en cuatro cuotas.

El entendimiento alcanzado pone fin a las negociaciones y representa un alivio para los trabajadores despedidos, que desde hace semanas aguardaban una resolución favorable al conflicto laboral. /El Esquiú