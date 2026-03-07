Nota Leída 140

| Provinciales | 07/03/2026 |

Masiva marcha en Andalgalá: Docentes, Salud y Municipales unidos en reclamo de un salario digno

Una multitudinaria movilización se desarrolla este sábado en la ciudad de Andalgalá, donde trabajadores estatales marchan por las calles céntricas en reclamo de mejoras salariales. De la protesta participan empleados municipales, docentes autoconvocados, personal de salud del Hospital José Chain Herrera y policías jubilados, quienes exigen una recomposición de sus ingresos.

La marcha comenzó en el nosocomio local y avanza hacia la Plaza 9 de Julio, donde está previsto que los manifestantes realicen una concentración para visibilizar sus reclamos. Los trabajadores señalaron que la situación económica es cada vez más difícil y pidieron una respuesta urgente por parte del Gobierno provincial frente a la pérdida del poder adquisitivo. La movilización se suma a otras medidas de fuerza que distintos sectores estatales vienen llevando adelante en la provincia en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Video:

Your browser doesn’t support HTML5 video tag.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA