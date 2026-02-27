Nota Leída 52

Mercado Pago: el error común que hace que bloqueen tu cuenta

Mercado Pago se transformó en la billetera virtual más usada de Argentina, pero hay algunas cosas que tenés que evitar para que no bloqueen tu cuenta. La app se pone muy estricta con ciertas cuestiones y las mismas podrían costarte caro.

Hay ciertos movimientos o palabras que podemos usar en Mercado Pago y encienden las alarmas no solo de la billetera virtual sino también de ARCA. Por esa razón es muy importante ser conscientes de lo que hacemos dentro de la app para evitar disgustos o bloqueos.

Mercado Pago: lo que nunca tenés que hacer en la billetera

Hoy en día el envío de dinero mediante billeteras virtuales creció muchísimo y son millones los usuarios que eligen esta forma de pago o transacciones. Cada vez que mandamos plata a otro contacto mediante una fintech, hay un escaneo no solo del monto y los datos sino también del denominado «Concepto», un campo en el cual podemos escribir.

Hay muchas personas que envían dinero a amigos o familiares y utilizan el campo de «Concepto» con humor o con palabras indebidas. Esto puede causar que la aplicación detecte movimientos sospechosos y elija bloquear tanto tu cuenta como la de aquella persona a la que enviaste plata.

Existen palabras terminantemente prohibidas a la hora de rellenar el espacio de «Concepto»: drogas, armas o contrabando no se deben utilizar ni aunque sea una simple broma. Esto despierta alertas en la app y podrían ser transferidas a ARCA, generando un problema mucho mayor por un chiste.

También hay que tener mucho cuidado con usar las palabras «Dólar» o «cripto» si la cuenta no está habilitada para operar con esas monedas o inversiones. De esta manera te vas a ahorrar un gran disgusto que puede pasar a algo mayor como investigaciones serias. /Urgente24.com

