Nota Leída 118

| Locales | 23/09/2026 |

Abren las inscripciones para una importante capacitación de árbitros de vóley en Belén

El curso intensivo se dictará del 9 al 11 de octubre en el Polideportivo «Luis Rolando Palacios». La formación contará con evaluación final y otorgará matrícula oficial de carácter provincial.

Con el firme propósito de jerarquizar y potenciar el desarrollo de las disciplinas deportivas en la región, se anunció de manera oficial la realización de una Capacitación para Árbitros de Vóley en la ciudad de Belén. La propuesta formativa está destinada a entrenadores, jugadores, estudiantes de educación física y a toda persona interesada en sumarse al arbitraje oficial.

El curso intensivo se llevará a cabo durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026. La sede central elegida para el desarrollo de los módulos teóricos y prácticos serán las instalaciones del Polideportivo Municipal «Luis Rolando Palacios».

Detalles, costos y aval institucional

La capacitación se destaca por otorgar herramientas de inserción laboral inmediata en los torneos de la región, contando con las siguientes características clave:

• Certificación oficial: El trayecto contempla una instancia de evaluación final. Quienes aprueben el examen recibirán su correspondiente matrícula como Árbitros Provinciales, habilitada por los entes reguladores.

• Valor del curso: La inscripción general se fijó en un costo total de $30.000.

• Contacto e informes: Los interesados en reservar su cupo o recabar mayor información pueden comunicarse vía WhatsApp al número celular 3834 60-1972.

El evento cuenta con una sólida estructura organizativa y de contralor. Está coordinado de forma conjunta por la Municipalidad de la Ciudad de Belén y la Liga Belenista de Vóley; cuenta con el auspicio institucional de la Federación Catamarqueña de Vóley y la fiscalización del Colegio de Árbitros de Catamarca.

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