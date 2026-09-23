Nota Leída 136

| Provinciales | 23/09/2026 |

Informe de rutas en Catamarca: habilitan la circulación normal en los accesos tras finalizar obras críticas

El 11º Distrito de Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad emitieron su reporte actualizado para este miércoles 23 de septiembre de 2026. Destacan la finalización de los trabajos en la Ruta 38 y mantienen las advertencias habituales por frentes de obra en el interior provincial.

CATAMARCA.– Los principales corredores viales que conectan el Valle Central con el interior de la provincia se encuentran transitables de manera normal. Las condiciones climáticas estables favorecen el flujo vehicular, aunque las autoridades viales reiteran la importancia de moderar la velocidad debido a la presencia activa de maquinaria pesada en trazados del interior.

Rutas Nacionales: novedades y puntos de precaución

• Ruta Nacional N° 38 (Límite con La Rioja – Límite con Tucumán): Transitable. Vialidad Nacional finalizó los trabajos de repavimentación y fresado sobre los 80 metros críticos a la altura del kilómetro 575 (en el acceso sur a la rotonda de la avenida Bicentenario, frente a la YPF de La Viñita). De este modo, quedó desmantelado el desvío obligatorio por colectora, restituyéndose por completo el tránsito en ambos carriles junto a la señalización y barandas laterales de seguridad. Asimismo, en la Cuesta del Totoral, el tránsito opera con normalidad.

• Ruta Nacional N° 40: Transitable. El corredor que atraviesa el oeste provincial se encuentra totalmente liberado entre Cerro Negro y el límite con Tucumán. Sin embargo, se mantiene la advertencia de circular con precaución en la zona de la Quebrada de Belén (kilómetros 4.054 y 4.061) debido a los frentes de obra activos destinados a la construcción de los nuevos puentes viales sobre los ríos Totora y Tambillo.

• Ruta Nacional N° 60: Transitable. Habilitada de forma normal en toda la traza desde el límite con Córdoba hasta el puesto de control de La Gruta. Se recomienda transitar con cuidado por banquinas inestables en sectores específicos de la Quebrada de La Cébila.

• Paso Internacional de San Francisco: CERRADO. El cruce fronterizo hacia la República de Chile permanece inhabilitado de manera preventiva para todo tipo de vehículos debido al bloqueo de calzada por acumulación de nieve sobre la ruta chilena (RCH 31).

• Ruta Nacional N° 64: Transitable. Conducir con atención en las cercanías del acceso este a la localidad de Bañado de Ovanta (entre los kilómetros 131 y 133) por la continuidad de las cuadrillas abocadas a tareas de bacheo de calzada.

• Ruta Nacional N° 157: Transitable sin inconvenientes desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías.

Rutas Provinciales: transitabilidad y obras viales

• Ruta Provincial N° 46 (Belén – Andalgalá): Transitable. Circulación normal y sin cortes en el trayecto interdepartamental, tras el retiro de restos animales y el cese de las ráfagas intensas de polvo en suspensión.

• Ruta Provincial N° 1: Transitable con precaución. La obra de pavimentación se encuentra en su recta final, concentrando las tareas de excavación, encofrado y movimiento de suelo pesado en el tramo de 6 kilómetros que une Loma Larga con Las Chacritas. Se exige disminuir la velocidad por constante presencia de operarios en calzada.

• Ruta Provincial N° 2 (Ancasti): Transitable. Camino despejado desde el sector de La Cumbre en dirección hacia las comunas de Anquincila, Icaño, Ancasti y San Antonio de La Paz.

• Ruta Provincial N° 11 y N° 13 (Zona Este): Transitable con precaución. Se aconseja especial atención a la altura del empalme con la Ruta Nacional 157 hacia Frías y desde El Chorro hasta La Majada debido a sectores focalizados con barro acumulado sobre la zona de banquinas.

• Ruta Provincial N° 33 (Valle Viejo): Transitable. Circulación fluida, con reducciones menores por la continuidad de los trabajos complementarios de asfaltado urbano sobre los accesos principales.

Recordatorio general: Durante el transcurso de esta tarde, las rutas del oeste catamarqueño (incluyendo tramos de la RN 40 y la RP 46) registrarán el paso exclusivo de los vehículos de competición correspondientes a la Etapa 4 del Gran Premio Catamarca de Automovilismo. Desde los comités de seguridad vial solicitan a los conductores acatar las directivas de los banderilleros, no detenerse sobre la cinta asfáltica y extremar el cuidado ante la posible aparición imprevista de animales sueltos en las zonas rurales del interior.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA