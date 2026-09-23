Nota Leída 132

| Info General | 23/09/2026 |

Doble actividad sísmica en Catamarca: un fuerte temblor de 5.4 sacudió el Oeste tras un sismo superficial en la Puna

La madrugada y mañana de este miércoles 23 de septiembre registraron dos movimientos telúricos. El primero ocurrió a las 4:40 horas a muy poca profundidad en Antofagasta de la Sierra, mientras que el segundo tuvo una magnitud de 5.4 con epicentro cerca de Tinogasta.

La región del oeste catamarqueño registró una madrugada de marcada actividad sísmica instrumental. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó dos movimientos telúricos consecutivos durante las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre de 2026, variando significativamente en sus magnitudes y niveles de profundidad geológica.

Primer sismo: Antofagasta de la Sierra (Superficial)

El primer fenómeno se desencadenó a las 4:40 horas en la región de la Puna catamarqueña. De acuerdo con los datos técnicos del organismo, el temblor alcanzó una magnitud de 2.6 en la escala de Richter.

El epicentro exacto se localizó a 56 kilómetros al este de la villa de Antofagasta de la Sierra, a 65 kilómetros al sureste de Incahuasi y a 90 kilómetros al oeste de Cafayate (Salta), en las coordenadas -25.96 de latitud y -66.858 de longitud. El dato más relevante de este evento fue su profundidad de apenas 4 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo sumamente superficial, aunque por su baja magnitud no generó consecuencias en las poblaciones andinas.

Segundo sismo: Región del Oeste (Fuerte intensidad)

Apenas una hora y cuarenta minutos después, a las 6:21 horas, las alarmas volvieron a encenderse tras registrarse un sismo considerablemente mayor, de magnitud 5.4. Este segundo movimiento tuvo su epicentro a 82 kilómetros al sur de la ciudad de Tinogasta, a 50 kilómetros al suroeste de Aimogasta (La Rioja) y a 54 kilómetros al noreste de Chilecito.

Este temblor se originó a una profundidad de 143 kilómetros, lo que facilitó que las ondas sísmicas se disiparan en su ascenso, evitando daños estructurales. No obstante, por su gran escala energética, el balanceo fue percibido de forma prolongada por numerosos pobladores en Belén, Londres y Fiambalá, extendiendo su repercusión instrumental hacia las provincias de San Juan, Córdoba y La Rioja. Los comités de Defensa Civil locales confirmaron que no se reportaron personas heridas ni daños materiales en ninguna de las jurisdicciones afectadas.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA