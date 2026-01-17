Nota Leída 178

17/01/2026

Milei asistió al Festival de Jesús María y participó del show ante un estadio colmado

El presidente Javier Milei presenció una nueva jornada del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. La presencia presidencial, seguida con atención también en Catamarca, se dio ante un público que agotó las entradas y en un clima de alta expectativa política y cultural.

| Nacionales |

El presidente Javier Milei llegó este viernes a la provincia de Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en una visita que se diferenció de anteriores recorridas de carácter político y tuvo un fuerte componente simbólico y popular.

La presencia del mandatario en el tradicional evento folclórico fue interpretada como una apuesta arriesgada, ya que se expuso ante un público masivo que colmó el predio y agotó todas las entradas para la jornada. El Festival de Jesús María es uno de los escenarios culturales más importantes del país y cuenta con una fuerte convocatoria también desde provincias vecinas, entre ellas Catamarca.

Llegada al palco y acompañantes

Milei arribó al predio del festival y avanzó entre el público hasta el palco oficial, donde siguió el espectáculo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca; y el diputado Luis Picat, exintendente de Jesús María entre 2019 y 2023.

Mientras el Presidente se ubicaba en el palco, el Chaqueño Palavecino, principal artista de la noche, ya se encontraba en plena presentación sobre el escenario mayor.

Desde las pantallas del festival se proyectó un mensaje de bienvenida para el jefe de Estado, quien respondió con saludos, gestos al público y accedió a tomarse fotografías con los asistentes ubicados en sectores cercanos.

Participación en el escenario

En un momento destacado de la noche, Javier Milei subió al escenario y cantó junto al Chaqueño Palavecino el tema «Amor Salvaje», generando una fuerte reacción del público presente.

La escena, registrada por miles de teléfonos celulares, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada y consolidó la presencia presidencial en un evento de fuerte arraigo popular y proyección nacional.