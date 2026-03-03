Nota Leída 40

Milei consolida su eje con los gobernadores aliados y desembarca en el NOA

El presidente Javier Milei dará en marzo dos señales políticas claras hacia los gobernadores que respaldaron su agenda legislativa en el Congreso. Luego del apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias, el mandatario libertario avanzará en la consolidación de su alianza con los jefes provinciales del norte argentino, en una estrategia que combina presencia internacional y protagonismo en el escenario regional.

Entre el 9 y el 12 de marzo, Milei se mostrará junto a varios de estos mandatarios en el «Argentina Week», el «road show» de inversiones que se realizará en Manhattan, Estados Unidos. Días más tarde, el 19 de marzo, será el invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, que se desarrollará en Tucumán.

Gestos políticos tras el respaldo en el Congreso

Los movimientos del Presidente no son aislados. Se producen después de un período atravesado por sucesivas derrotas legislativas y, fundamentalmente, tras las elecciones legislativas nacionales de 2025, que posicionaron a La Libertad Avanza en primer lugar en varios distritos de relevancia.

Ese nuevo mapa político, identificado por el avance del color violeta, modificó la dinámica entre la Casa Rosada y varias provincias del norte. Gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) incrementaron su volumen de diálogo con el Ejecutivo nacional.

A partir de ese escenario, las negociaciones se volvieron más fluidas y con posibilidades concretas de intercambio. El acercamiento se consolidó tras el respaldo total que estos mandatarios brindaron a la agenda legislativa oficial durante las sesiones extraordinarias.

Presencia internacional: Argentina Week en Manhattan

El primer gesto político del mes será la participación presidencial en el Argentina Week, definido como un «road show» de inversiones que tendrá lugar en Manhattan entre el 9 y el 12 de marzo.

Allí, Milei compartirá agenda con varios de los gobernadores aliados. La imagen conjunta en un escenario internacional no solo apunta a la promoción de inversiones, sino que también exhibe una coordinación política que, meses atrás, parecía más distante. La actividad en Estados Unidos funcionará como antesala de un segundo movimiento estratégico: la presencia del Presidente en el norte argentino, específicamente en Tucumán.

Tucumán, epicentro del Foro Económico del NOA 2026

El 19 de marzo, Milei será el invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, en la provincia que gestiona Osvaldo Jaldo. No se limitará a una asistencia protocolar: será el orador principal de un evento que se autodefine como la actividad socioeconómica empresarial «más importante del norte argentino».

El Foro es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y se desarrollará en el Hilton Garden Inn de Tucumán.

Según se detalla en la página web del evento, la actividad:

Tiene como objetivo generar un espacio de discusión en torno a las políticas públicas necesarias.

Busca aportar a la recuperación política y social del Noroeste argentino.

Se presenta como un ámbito central de articulación entre el sector público y el empresarial del norte del país.

La presencia del Presidente como figura central del encuentro refuerza la señal de cercanía con los mandatarios del NOA y con el entramado empresarial regional.

Negociaciones abiertas y agenda compartida

En los pasillos de Balcarce 50 no niegan la existencia de negociaciones abiertas con los gobernadores. Por el contrario, admiten que el vínculo está atravesado por idas y vueltas en las que las partes dan y ceden.

Cerca del Presidente aclaran que los intercambios no se limitan exclusivamente a fondos. La agenda de negociación incluye, en muchas ocasiones:

Gestiones de créditos.

Habilitaciones de trámites.

Obra pública.

Gestiones particulares vinculadas a deudas de cajas previsionales que impactan en las arcas provinciales.

El nuevo esquema de diálogo se gestó en un contexto político marcado por las derrotas legislativas iniciales y por el reordenamiento posterior que dejaron las elecciones de 2025. El resultado fue una relación más pragmática entre la Nación y varias provincias del norte.

Un eje norte con proyección política

La profundización del vínculo con los gobernadores del norte no es solo un gesto protocolar. Se trata de una construcción política que se apoya en el respaldo legislativo reciente y en un escenario electoral que fortaleció a La Libertad Avanza en distritos clave.

La combinación de presencia internacional en el Argentina Week y protagonismo en el Foro Económico del NOA 2026 configura una hoja de ruta clara para marzo: consolidar aliados, sostener la agenda legislativa y afianzar un eje norte que, tras el nuevo mapa político, adquirió un peso específico en la estrategia del Gobierno nacional.

Con estas dos escalas —Manhattan y Tucumán—, el Presidente busca capitalizar el respaldo obtenido en el Congreso y convertirlo en una alianza política sostenida con los mandatarios que hoy se muestran como sus principales interlocutores territoriales.

