22/01/2026

Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por Trump

En el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, el presidente Javier Milei firmó este jueves la incorporación de la Argentina al flamante Consejo de Paz (Board of Peace), un organismo internacional promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo declarado de prevenir nuevos conflictos armados y garantizar «una paz duradera» en regiones atravesadas por tensiones geopolíticas, con especial atención en la Franja de Gaza.

La puesta en marcha del Consejo de Paz se concreta durante la cumbre económica más relevante del año, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el alcance real de sus funciones, su diseño institucional y el fuerte liderazgo estadounidense por fuera de los mecanismos multilaterales tradicionales. Según la iniciativa impulsada por Trump, el organismo busca consolidar un esquema alternativo de resolución de conflictos, al margen de estructuras como las Naciones Unidas, reforzando el rol de Washington como actor central del orden global.

El comité ejecutivo fundador del consejo está integrado por figuras de peso en la política internacional y en el entorno cercano al mandatario estadounidense. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio; el ex asesor presidencial y empresario Jared Kushner; el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; y el ex primer ministro británico Tony Blair, quien ya cuenta con experiencia previa en misiones diplomáticas vinculadas a procesos de paz.

Durante el acto de presentación, Trump defendió el nuevo organismo con un extenso discurso en el que reivindicó su rol como mediador internacional. «Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Algunas llevaban más de 30 años activas. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares», sostuvo el presidente estadounidense. En ese marco, aseguró haber contribuido a frenar ocho conflictos en apenas nueve meses de gestión y mencionó negociaciones en curso entre países históricamente enfrentados como Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, así como Israel e Irán.

La Junta de Paz fue concebida inicialmente como parte del plan de 20 puntos presentado por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. El esquema incluye un fuerte componente de reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza una vez consolidado el alto el fuego. De acuerdo con el estatuto fundacional, el Consejo supervisará un comité tecnocrático palestino que se encargará de la gobernanza transitoria del territorio, además de coordinar el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), destinada a garantizar la seguridad, desarmar a grupos insurgentes y sostener la tregua.

Además de Milei, otros presidentes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también fueron convocados a integrar el organismo. Entre los líderes que ya confirmaron su participación se encuentra el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi. «Creo que es el mejor consejo que se ha formado jamás», afirmó Trump tras reunirse con el mandatario egipcio, reforzando el tono personalista que caracteriza al nuevo espacio.

La creación del Consejo de Paz se produce, además, en un clima de frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, pese a su insistencia en haber puesto fin a múltiples conflictos armados. El galardón fue otorgado recientemente a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le obsequió su medalla a Trump, en un gesto que generó repercusiones políticas y mediáticas.

El liderazgo formal del organismo recae directamente en Trump, quien posee poder de veto sobre las decisiones estratégicas y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países del mundo, con adhesión gratuita durante los primeros tres años. Sin embargo, el estatuto contempla la posibilidad de acceder a un «asiento permanente» mediante un aporte económico de 1.000 millones de dólares.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas respaldó formalmente la existencia del Board of Peace mediante la Resolución 2803, aprobada en noviembre de 2025. No obstante, el aval de la ONU establece límites claros: el mandato del organismo para intervenir en la situación de Gaza se extiende únicamente hasta finales de 2027.