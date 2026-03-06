Nota Leída 112

06/03/2026

Milei ratificó que se retirará de la política tras un eventual segundo mandato

| Nacionales |

El presidente Javier Milei reiteró su intención de retirarse de la política si logra completar un eventual segundo mandato al frente del país, que se extendería hasta 2031.

“Después del año 2031, no me ven más el pelo”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el periodista Luis Majul que será emitida completa el próximo domingo por La Nación +.

De esta manera, Milei ratificó su postura de alejarse del poder una vez cumplidos los objetivos de su espacio político, La Libertad Avanza, que lo llevó a la presidencia.

Durante la entrevista también se refirió a su relación con la oposición y aseguró: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, en alusión a los cruces que protagonizó con legisladores durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado habló sobre la causa judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y a su tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

“Si son culpables lo tienen que pagar”, sostuvo Milei en relación con la investigación por presunta evasión que mantiene en vilo al fútbol argentino.

Por otra parte, el mandatario calificó de “prebendario y extorsionador” al empresario Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos FATE, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a unos 900 trabajadores.

Madanes Quintanilla también es uno de los principales accionistas de Aluar, otra de las empresas que atraviesa una compleja situación económica.

TEMAS: