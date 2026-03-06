Nota Leída 107

06/03/2026

Milei viaja a Estados Unidos y participará de la cumbre “Escudo de las Américas”

El presidente Javier Milei iniciará este viernes una nueva gira internacional con destino a Estados Unidos, en lo que será su decimoquinto viaje desde que asumió como jefe de Estado y que busca reforzar su alineamiento con la administración de Donald Trump.

La primera parada será en Miami, donde participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que reunirá a doce países de la región bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”. El encuentro se realizará en un hotel ubicado en la ciudad de Doral, propiedad del mandatario estadounidense.

El evento apunta a fortalecer la cooperación militar entre los países participantes en un contexto internacional marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a Nueva York para participar del “Argentina Week”, un encuentro que comenzará el lunes 9 de marzo en Manhattan. Allí se desarrollará un “road show” de inversiones destinado a presentar a la Argentina como destino para capitales internacionales, especialmente en sectores como la energía, la minería y la agroindustria.

En esta actividad, el Gobierno buscará destacar las oportunidades de inversión vinculadas a reformas económicas impulsadas por la actual gestión. Milei estará acompañado por varios gobernadores que respaldan su rumbo político y que buscan fortalecer los vínculos con inversores internacionales.

Tras su paso por Estados Unidos, el presidente viajará a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente del país trasandino. La ceremonia está prevista para el miércoles 11 de marzo al mediodía en Santiago de Chile.

El acto se perfila como un encuentro de referentes de la nueva derecha regional, donde Milei buscará consolidar su posicionamiento político en el continente.

De regreso al país, el mandatario tiene previstas dos actividades en San Miguel de Tucumán el 19 de marzo. Por un lado, encabezará el denominado “tour de la gratitud”, una recorrida federal con la que busca agradecer el respaldo recibido en las últimas elecciones legislativas.

Ese mismo día participará además del Foro Económico del NOA 2026 (FENOA), que se realizará en el Hilton Garden Inn Tucumán y que es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

En el evento también estará presente la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich.

