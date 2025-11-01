Nota Leída 76

01/11/2025

Minera Cordillera SA paso a manos de una empresa de Singapur

Un proyecto minero que se desarrolla en Catamarca pasó a depender de una empresa de Singapur, luego de que se anunciara su adquisición por parte 3c Resources.

De acuerdo a lo que publica Minería y Desarrollo, 3C Resources anunció la adquisición de Minera Cordillera SA, lo que marca un hito importante en la misión de la compañía de desarrollar recursos de litio sustentables en la Puna argentina.

El Proyecto 3C, ubicado en la provincia de Catamarca, se encuentra a aproximadamente 154 kilómetros de Fiambalá, a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Abarca una extensión de 27.540 hectáreas, con tasas de evaporación comparables a las de otros salares de alto rendimiento de la región, conocidos por sus condiciones ideales para la extracción de litio.

La misma fuente, precisa que los resultados geofísicos preliminares confirman que el Proyecto 3C comparte características geológicas con el Proyecto Tres Quebradas (3Q), vecino y reconocido como uno de los recursos de litio de mayor ley a nivel mundial. Estos hallazgos posicionan a 3C Resources como un actor clave en el sector del litio en rápida expansión en Argentina.

La compañía con sede en Singapur planea aprovechar tecnologías de evaporación probadas para concentrar salmuera rica en litio antes de transportarla a Fiambalá para su refinación en carbonato de litio apto para baterías. “Este proceso es altamente eficiente en el uso del agua, preserva los mantos freáticos locales y elimina el uso de contaminantes tóxicos, a la vez que recicla productos químicos para reducir aún más el impacto ambiental y el consumo de energía”, aseguraron en un comunicado.

Una vez finalizado, el Proyecto 3C producirá carbonato de litio de grado batería para su exportación a los principales mercados internacionales, contribuyendo al suministro mundial de minerales críticos esenciales para la transición energética y la electrificación del transporte.

“Esta adquisición refuerza nuestro compromiso de construir una operación de litio responsable y con visión de futuro en Argentina”, afirmó Gabriel Pindar, director ejecutivo de 3C Resources. “Con una geología de primer nivel, una infraestructura de vanguardia y un talentoso equipo local, estamos posicionados para contribuir significativamente a la energía sostenible a nivel mundial”, agregó.