21/02/2026

Misterio en la ruta 38: hallaron un auto volcado y sin ocupantes

Un automóvil volcó este sábado en la nueva traza de la Ruta Nacional 38, a la altura de Los Córdoba–El Polear, en el sur de Tucumán. El hecho fue advertido a la Policía mediante un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un vehículo siniestrado en la zona.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría de Aguilares constató que se trataba de un Fiat Palio que se encontraba volcado y sin ocupantes en su interior. El rodado era conducido por un hombre domiciliado en Los Gucheas, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con lo señalado por un familiar del conductor, el hombre fue trasladado al hospital tras el incidente y se encontraría en buen estado de salud. Además, indicaron que no deseaban la intervención policial y que el vuelco se habría producido a raíz de una falla mecánica en el vehículo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Regional Sur. /Carlos Rosznercki