22/02/2026

Mortandad de animales por la crecida de ríos en localidad de Las Papas – Fiambalá

| Info General |

Persiste la desazón de los pobladores de la localidad de Las Papas, en jurisdicción de Fiambalá.

Sucede que las últimas crecidas de los ríos, ocurridas horas atrás, provocaron gran mortandad de animales, en su mayoría caprinos que quedaron tendidos en los cauces.

La mayoría de los afectados son pequeños productores que subsisten con la comercialización y el consumo del ganado.

Hasta el momento, no se cuantificaron las pérdidas.

