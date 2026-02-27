Nota Leída 26

27/02/2026

Motociclista herido en un siniestro vial

| Provinciales |

A las 06:20 de la mañana de hoy, en la esquina de las avenidas Belgrano e Italia, se registró una colisión.

En el lugar, una motocicleta Rousser NS 200 cc. al mando de Marcos Brizuela Gutiérrez (25), que por causas que se tratan de establecer, impactó con una camioneta Nissan Frontier, conducida por María Ángeles Díaz (45).

Como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió lesiones, fue asistido por facultativos médicos del SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, para labrar las actuaciones de rigor.