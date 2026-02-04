Nota Leída 65

04/02/2026

Mujer oriunda de Belén falleció al chocar un equino con su automóvil

| Actualidad |

Una tragedia vial ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este martes, en Ruta Nacional 60, en Aimogasta, provincia de La Rioja.

Una mujer que viajaba en un automóvil murió al impactar el rodado contra un caballo suelto. En tanto, una segunda persona fue trasladada al Hospital San Nicolás.

La víctima fatal es de apellido Vacasud, del departamento Belén, al igual que la mujer herida.

En el lugar del fatídico hecho trabajaron policias, peritos y personal sanitario.