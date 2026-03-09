Nota Leída 91

09/03/2026

Municipales autoconvocados tomaron el Palacio Municipal de Belén

El conflicto salarial entre empleados municipales y autoridades del municipio de Belén se agravó en las últimas horas luego de que trabajadores autoconvocados decidieran tomar el Palacio Municipal desde la medianoche de este lunes como forma de protesta ante la falta de respuestas a sus reclamos.

La medida representa una profundización del plan de lucha que los empleados vienen desarrollando desde la semana pasada en demanda de mejoras en sus ingresos. Según se informó, la decisión de ocupar el edificio comunal fue adoptada luego de que no se registraran avances en las negociaciones ni señales concretas de respuesta por parte de las autoridades.

El escenario de tensión se produce en un contexto de malestar creciente entre los trabajadores municipales, quienes reclaman una recomposición salarial que, según sostienen, permita mejorar sus condiciones de ingreso.

El antecedente inmediato: un corte de ruta de más de 24 horas

Antes de la toma del Palacio Municipal, los trabajadores habían llevado adelante una protesta que incluyó un corte de ruta que se extendió durante más de 24 horas. La medida de fuerza se desarrolló entre el jueves y el viernes de la semana anterior, cuando los empleados autoconvocados decidieron interrumpir el tránsito como forma de visibilizar su reclamo salarial.

Durante esa protesta, los trabajadores expusieron públicamente los montos que solicitan como parte de su planteo de recomposición salarial, que incluyen:

Fijar el haber de la categoría 10 en 800 mil pesos.

Establecer las becas en 400 mil pesos.

El corte de ruta constituyó una de las primeras acciones directas dentro del conflicto, y representó una señal del nivel de descontento existente entre los empleados municipales, quienes manifestaron la necesidad de obtener respuestas concretas respecto de sus ingresos.

La falta de respuestas

La decisión de avanzar con la toma del Palacio Municipal está directamente vinculada con la falta de avances en las gestiones realizadas en los últimos días, tanto de parte de los mismos autoconvocados como del gremio ATE. De acuerdo con lo informado, el intendente Cristian Yapura había llevado adelante gestiones ante funcionarios del Gobierno con el objetivo de buscar una solución al reclamo salarial planteado por los trabajadores.

Sin embargo, según se transmitió posteriormente a los empleados, esas gestiones resultaron infructuosas. El propio jefe comunal comunicó a los trabajadores que el municipio no cuenta con recursos para otorgar ningún aumento salarial. Este planteo fue interpretado por los empleados autoconvocados como una ausencia de respuestas concretas a su reclamo, lo que derivó en la decisión de intensificar las medidas de protesta.

La toma del edificio municipal surge entonces como una nueva etapa dentro del conflicto, que ahora se traslada al propio centro administrativo del municipio.

Lo que se pide

En el núcleo del conflicto se encuentran las demandas salariales de los trabajadores municipales, quienes plantean la necesidad de una actualización de los ingresos que perciben dentro de la estructura laboral del municipio. El reclamo principal gira en torno a dos puntos específicos:

La fijación del haber de la categoría 10 en 800 mil pesos.

El establecimiento de las becas en 400 mil pesos.

Estos montos fueron presentados por los trabajadores como la referencia de actualización salarial que solicitan, y constituyen el eje central de las protestas que se vienen desarrollando.

La falta de recursos señalada por las autoridades municipales aparece como el principal obstáculo para atender estas demandas, según lo transmitido por el intendente tras sus gestiones ante funcionarios del Gobierno.

