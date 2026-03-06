06/03/2026 || Provinciales |
Municipales, docentes y personal de salud cortan la ruta 46 por reclamos salariales
Trabajadores municipales de Andalgalá, docentes autoconvocados y personal del Hospital José Chain Herrera realizan este viernes una protesta con corte en la Ruta Provincial N°46, en reclamo de mejoras salariales. La medida comenzó durante la mañana y consiste en un corte parcial del tránsito, que se habilita cada 30 minutos para permitir la circulación de vehículos.
En el lugar se encuentran manifestantes de distintos sectores estatales del departamento, quienes reclaman una respuesta a la situación salarial.