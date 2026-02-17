Nota Leída 29

17/02/2026

Antofagasta de la Sierra

Murió un ciclista quien fue embestido por una camioneta

| La Región |

Una tragedia vial ocurrió anoche, a las 20:40, en la Ruta Provincial N° 43, a la altura del ingreso de la Villa de Antofagasta de la Sierra.

En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, al mando de Jesús Silverio Alancay (46), por razones que son materia de investigación, embistió a Genaro Mamani (72), quien circulaba a bordo de una bicicleta Venzo, rodado 29, de color blanco.

Producto del siniestro y por las graves lesiones sufridas, el hombre murió en el acto.

Tomaron intervención efectivos de la Comisaría de Antofagasta de la Sierra y Peritos de la Dirección General de Criminalística, para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

TEMAS RELACIONADOS: