07/03/2026

Murió un hombre tras descompensarse durante un partido solidario



Un trágico episodio se registró en la localidad de Bañado de Ovanta, donde un hombre falleció luego de sufrir una descompensación mientras participaba de un encuentro de fútbol organizado con fines solidarios.

La víctima fue identificada como Rolando Ramírez, domiciliado en la localidad de Las Tunas. El hombre había llegado hasta Bañado de Ovanta para sumarse a una jornada deportiva entre amigos que tenía como objetivo colaborar con una persona que atraviesa problemas de salud.

De acuerdo con la información conocida, Ramírez había participado de uno de los partidos cuando comenzó a manifestar fuertes dolores en el pecho. Ante la situación, fue trasladado de inmediato al hospital de la zona para recibir atención médica.

Tras ser evaluado por los profesionales, se decidió su derivación hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital, con diagnóstico de infarto. Sin embargo, durante el traslado y antes de poder llegar al hospital de destino, el hombre falleció.