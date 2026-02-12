12/02/2026 || Actualidad |
San Fernando del Valle de Catamarca
Murió un motociclista al chocar contra un poste
Un joven de 19 años, perdió la vida, luego de colisionar violentamente contra un poste de energía eléctrica, en la Capital.
El fatídico hecho se produjo a las 07:30 de este Jueves, sobre Avenida Juan Pablo Vera y calle Estanislao Maldones, cuando Fabricio Benjamín Saracho (19), a bordo de una Motomel S2, se estrelló contra un poste.
Tras ser alertados por los vecinos, policías de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar y solicitaron una ambulancia del SAME. Tristemente, el jovencito falleció cuando era trasladado al Hospital San Juan Bautista. El Fiscal ordenó la operación autopsia