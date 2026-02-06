06/02/2026 || Provinciales |
COMENTAR
SAN JOSÉ - SANTA MARÍA
Murió una joven de 20 años en un siniestro vial
En los primeros minutos del día, se registró una violenta colisión en Avenida Las Américas, en San José, Santa María.
Un adolescente de 16 años, conducía una motocicleta Keller 110c.c, y por causas a establecer, impactó contra un automóvil estacionado.
Camila Jimena Olmos (20), quien iba acompañando al adolescente, sufrió graves lesiones, y fue trasladada al Hospital Luis Vargas, donde perdió la vida.