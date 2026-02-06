Nota Leída 71

06/02/2026

SAN JOSÉ - SANTA MARÍA

Murió una joven de 20 años en un siniestro vial

| Provinciales |

En los primeros minutos del día, se registró una violenta colisión en Avenida Las Américas, en San José, Santa María.

Un adolescente de 16 años, conducía una motocicleta Keller 110c.c, y por causas a establecer, impactó contra un automóvil estacionado.

Camila Jimena Olmos (20), quien iba acompañando al adolescente, sufrió graves lesiones, y fue trasladada al Hospital Luis Vargas, donde perdió la vida.