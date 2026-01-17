Nota Leída 179

17/01/2026

Nación amplió el consumo de luz subsidiado para Catamarca y otras diez provincias

| Actualidad |

Luego de haber postergado la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para febrero, el Gobierno nacional oficializó un incremento para el trimestre de verano en los topes de consumo de luz subsidiado para el NOA y NEA debido a las altas temperaturas y el impacto que tiene en la demanda eléctrica de hogares del norte grande. En este sentido, a los usuarios de Catamarca y las 10 provincias del norte grande se les amplió el límite subsidiado de los 300 kWh a los 550 kWh mensuales.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía y, mediante criterios técnicos de la norma IRAM 11603, identifica las zonas “cálidas” y “muy cálidas” de la Argentina para ajustar el subsidio estatal. En este sentido, el esquema de topes para el consumo eléctrico distingue al NOA-NEA como zona muy cálida, con lo cual el bloque subsidiado salta de 300 kWh a 550 kWh mensuales.

En el caso de las zonas cálidas, el límite se fija en 370 kWh mensuales, mientras que para el resto del país conserva el bloque de verano en 300 kWh mensuales.

“El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”, explicaron desde la cartera energética. Así, con la decisión, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe (NEA); Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (NOA) tendrán un mayor bloque de consumo subsidiado de energía eléctrica durante diciembre, enero y febrero ante las altas temperaturas.

Cabe mencionar que el margen transitorio de 250 kWh adicionales representa un aumento del 83 por ciento en el bloque subsidiado para que el uso del aire acondicionado en el Norte Grande no dispare el costo de la factura de los usuarios.

En tanto, se debe reseñar que, a través del SEF, Nación dispuso un esquema que eliminó la segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) para establecer solo dos categorías: los que reciben la ayuda y los que no. De esta forma, para recibir el aporte estatal un hogar debe ganar menos de 3 Canastas Básicas Totales (alrededor de $3.771.987) y, si se supera este monto, se paga tarifa plena.

Sobre ese marco, desde el Gobierno local ya aclararon que la Tarifa Social Provincial es compatible, lo que significa que, cerca de 22.000 hogares en Catamarca, tendrán cubierto el 100% de los primeros 200 kWh mensuales, siempre que no excedan un consumo total de 1000 kWh bimestrales.