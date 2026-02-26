Nota Leída 33

26/02/2026

Neba informó que cierra su planta y despidió a todos sus empleados

La alarma lanzada a fin del mes pasado cuando Neba despidió a 34 obreros volvió a encenderse y ahora deja más preocupación, puesto que sus empleados fueron informados de que la planta catamarqueña de la metalúrgica cerraba sus puertas.

El triste desenlace que generó preocupación entre los operarios comenzó en la jornada de ayer, cuando se presentaron a trabajar los 56 obreros que aún quedaban en la fábrica y allí, sin muchos rodeos, la gerencia de la empresa les informó que Neba dejaba la provincia y, por ende, todos los operarios estaban despedidos.

Ricardo Olmos, uno de los trabajadores, en diálogo con La Mañana de El Esquiú, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3, contó la situación vivida. “Ingresamos hoy –por ayer- día a la mañana, y bueno, tuvimos reunión, nos informaron que esto se cerraba”, lamentó.

El operario, sobre los motivos aducidos para tomar esta decisión desde la empresa, explicó: “Estaba produciendo menos y además nos dijeron que el viernes se iba a cerrar esto porque no tenía más ventas”.

En tal sentido, se conoció que Neba había dejado de producir heladeras hace, aproximadamente, seis meses y que actualmente solo producían freezers.

Ante este panorama y tal como sucediera con los operarios despedidos a fines de enero, Olmos precisó que se encuentran en huelga a la espera de ver cómo se les liquidarán las indemnizaciones. Asimismo, recordó que el sueldo estaba entre los 800 y 900 mil pesos mensuales.

“Este es el ingreso que yo tenía ahora, no sé qué hacer, me cerraron todo”, lamentó el obrero cesanteado.

Un final anunciado

La crónica de un final anunciado empezó en octubre del año pasado, cuando se conocieron los primeros despidos. En esa oportunidad, desde la empresa Neba se enviaron telegramas de despidos para 15 operarios y no se especificaban las causas de tal decisión.

Si bien la empresa perteneciente al Grupo Libson siguió con sus actividades, la crisis iniciada en octubre se profundizó a fines del mes de enero del corriente año, puesto que al ingresar a trabajar los operarios fueron puestos en aviso de que estaban despedidos. Fueron 34 de los 90 obreros los que quedaron en la calle.

El último golpe, por así decirlo, lo recibieron ayer los 56 empleados que quedaban en la empresa, quienes recibieron la amarga noticia de que quedaban sin trabajo, dado que la metalúrgica cerraba sus puertas.

Fueron 105 personas las que quedaron en la calle a partir de la decisión adoptada por los empresarios que tienen a cargo la histórica Neba.

“Industricidio”

La situación vivida en la empresa Neba llevó a que se haga un análisis por parte del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Tucumán, a cargo de la filial Catamarca, Gabriel Gámez, y en Radio El Esquiú 95.3 sostuvo que el cierre y las suspensiones en Longvie responden a “un industricidio que está produciendo el Ejecutivo nacional, con el cierre de fábricas y con la apertura de importación indiscriminada”.

Críticas a Provincia y Nación

La situación de la empresa Neba llevó a que el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCT) expresará su “profunda preocupación”.

Así, los boinablancas advirtieron que la situación no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de “una tendencia nacional de caída de la producción, apertura indiscriminada de importaciones y ausencia de políticas claras de defensa de la industria”.

Desde la UCR señalaron que, además de la responsabilidad del Gobierno nacional, también existe una responsabilidad provincial. /El Esquiú

