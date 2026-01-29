Nota Leída 43

No es necesaria la actualización de tarjetas SUBE para mantener los beneficios

| Info General |

La Secretaría de Transporte de la Provincia informó que no es necesario realizar ninguna actualización de las tarjetas SUBE para continuar accediendo a los descuentos y beneficios vigentes en el sistema de transporte público.

Desde el organismo aclararon que, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, en nuestra provincia los beneficios aplicados a las tarifas se mantienen de manera automática, por lo que los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional.

En ese sentido, se remarcó que no es necesario concurrir a oficinas SUBE ni utilizar Terminales de Autoservicio (TAS) para conservar los descuentos, ya que el sistema local continúa funcionando con normalidad.

La aclaración surge ante la circulación de información confusa vinculada a actualizaciones obligatorias en otras provincias, y tiene como objetivo llevar tranquilidad a los usuarios del transporte público que cuentan con beneficios tarifarios.