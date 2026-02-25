Nota Leída 43

25/02/2026

No hubo acuerdo salarial y la Intersindical docente va a paro

| Provinciales |

Finalizó la primera reunión paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno. Del encuentro tomó parte un momento el propio gobernador Raúl Jalil.

Ante la falta de entendimiento salarial entre las partes, los gremios ATECa, SADOP y SIDCa anunciaron un plan de lucha a partir de la próxima semana tras el ofrecimiento oficial al que calificaron como «insuficiente».

La entidades gremiales decidieron no iniciar las clases y llevar adelante un paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo. En tanto que se prevé uns huelga de 72 horas para el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 y movilizaciones en el interior provincial.

TEMAS: