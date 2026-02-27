Nota Leída 129

26/02/2026

Nueva alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió amarilla por tormentas para esta noche y madrugada de mañana viernes.

Rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

El área será afectada por tormentas aisladas localmente fuertes o severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

