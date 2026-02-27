26/02/2026 || Provinciales |
TEMAS: CLIMA
Nueva alerta amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió amarilla por tormentas para esta noche y madrugada de mañana viernes.
Rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.
El área será afectada por tormentas aisladas localmente fuertes o severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.