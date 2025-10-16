Nota Leída 103

16/10/2025

Nueva modalidad de estafa virtual en Catamarca

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, se alerta a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa virtual (Vhishing).

El modus operandi de los ciberdelincuentes, consiste en hacerse pasar por empleados de ANSES y, a través de llamadas telefónicas, ofrecer a las víctimas la oportunidad de adquirir equipos de tecnología.

Seguidamente, tras ganar su confianza, los delincuentes inducen a los damnificados a descargar una aplicación que realiza trabajo remoto o espejo, mediante la cual los malvivientes acceden a información sensible, realizan operaciones financieras sin su consentimiento y hacen que soliciten préstamos y vacían sus cuentas.

Recomendaciones preventivas:

1. No brindar datos personales ni bancarios por teléfono

2. ANSES no solicita la instalación de aplicaciones ni gestiona beneficios por vía telefónica directa. Toda consulta debe realizarse por los canales oficiales.

3. No instalar aplicaciones desconocidas o sugeridas por terceros.

4. Cortar inmediatamente cualquier llamada sospechosa y reportarla a las autoridades correspondientes.

5. En caso de haber sido víctima:

o Realizar la denuncia en la Unidad Judicial si reside en el Valle Central, y en el interior dirigirse a la Comisaría de Jurisdicción.

o Llamá al SAE 911, División Ciberdelitos (D-5) Policía de Catamarca N° 383- 4437523.

o EMAIL:ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com