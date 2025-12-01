Nota Leída 305

01/12/2025

Nueva seguridad para el Sitio Arqueológico El Shincal

| Locales |

Se llevó a cabo una reunión con los vendedores artesanos del Sitio Arqueológico El Shincal, junto al Director de Rentas y Cultura, el Sr. Intendente Municipal, oficiales policiales y uno de los apoderados legales del municipio.

Publicidad

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la organización del ingreso al predio y a las condiciones de trabajo de los artesanos, con el objetivo de implementar un nuevo sistema de seguridad que permita mejorar el orden, la protección del lugar y brindar mayor tranquilidad tanto a visitantes como a vendedores.

Esta medida busca resguardar nuestro patrimonio cultural y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo de los artesanos que forman parte de la identidad de nuestro pueblo.