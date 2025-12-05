Nuevo alerta por tormentas para el Oeste catamarqueño
Área afectada: Zona de monte de Andalgalá – Zona de monte de Belén – Zona de monte de Pomán – Zona de monte de Santa María – Zona de monte de Tinogasta.
Alerta por tormenta: El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.