08/11/2025

Nuevo sistema de cámaras en el ingreso sur de Belén

| Locales |

La Municipalidad de la Ciudad de Belén informó que ya está en funcionamiento el nuevo sistema de videovigilancia en la garita de Alpamicuna, sobre la Ruta Nacional N.º 40.

El sistema opera las 24 horas con tecnología de detección de patentes, reforzando la seguridad en los accesos a la ciudad.

El intendente Cristian Yapura visitó el lugar para conocer su funcionamiento y dialogar con el personal a cargo, destacando la importancia de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y control en todo el ejido municipal.

Este punto se suma a la garita del barrio La Puntilla, que ya está operativa, consolidando una red de control preventivo en zonas estratégicas.

Próximamente, se trabajará en el ingreso norte (Barrio El Molino) con la instalación de una nueva garita y sistema de cámaras.