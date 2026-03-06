Nota Leída 41

06/03/2026

Nuevos valores para trámites de DNI y Pasaporte en el Registro Civil de Catamarca

Las actualizaciones de los montos correspondientes a los trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte, tanto para nuevos ejemplares como renovaciones, autorizadas por el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, regirán a partir de mañana viernes 6 de marzo en todos los Registros Civiles del país. Por lo que en la sucursal Catamarca también regirán los nuevos valores, como en todos las dependencias de la Provincia.

Montos y tiempo de espera

Las nuevas tarifas para realizar el DNI y el Pasaporte tienen distintos tipo de demoras, y varían según el trámite. Si es un documento o pasaporte común con 50 días de espera y si es express, con una duración de 5 a 7 días para la llegada del ejemplar.

De esta manera, los nuevos valores quedan establecidos de la siguiente forma:

DNI común: $10.000 (50 días de espera)

DNI express: $26.000 (de 5 7 días de espera)

DNI para extranjeros: $20.000

Pasaporte común: $100.000 (50 días de espera)

Pasaporte express: $200.000 (de 5 a 7 días de espera)

Desde el organismo se recuerda a la ciudadanía que estos trámites pueden realizarse en cualquiera de las delegaciones del Registro Civil en todo el territorio provincial, garantizando el acceso al derecho a la identidad y a la documentación personal.

Asimismo, se invita a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales del Registro Civil para conocer requisitos, modalidades de pago y disponibilidad de turnos. De esta manera, el organismo continúa trabajando para brindar un servicio ágil, seguro y cercano a cada catamarqueño y catamarqueña.

