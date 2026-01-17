Nota Leída 223

17/01/2026

Operativos de control vehicular

Entre la jornada de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de las Comisarías Departamentales Belén y Fray Mamerto Esquiú, de las Seccionales de San Isidro y San Antonio, Dptos. Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú respectivamente, del Grupo Infantería Belén y del COEM-Kappa de la Capital, realizaron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.

Al finalizar, los policías incautaron veintiuna (21) motocicletas, en virtud que sus conductores habrían infringido lo normado en la Ley Nacional de Tránsito, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y corralones correspondientes.