Nota Leída 107

02/03/2026

OSEP pone en marcha la receta digital: desde este lunes será la única modalidad válida

| Provinciales |

Desde este lunes comienza a regir oficialmente la receta digital para afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), una medida que se inscribe en el proceso de modernización y digitalización de los servicios de salud que impulsa la institución.

Con su entrada en vigencia, la prescripción de medicación ambulatoria se realizará exclusivamente a través del sistema de receta digital, que pasa a ser la única modalidad válida para este tipo de tratamientos. De este modo, OSEP consolida una transformación estructural en el modo de gestionar la indicación médica y la dispensa en farmacias.

La decisión implica el abandono definitivo del soporte papel para estos casos, reemplazado por un sistema electrónico que integra emisión, notificación y visualización de la receta en entornos digitales.

Cómo funciona el nuevo sistema

El procedimiento establece un circuito claro y completamente digital:

El médico emitirá la receta de manera electrónica.

El afiliado recibirá una notificación en la app OSEP Móvil Catamarca.

Desde la aplicación podrá ingresar al link de acceso para visualizar la receta.

Esa receta digital podrá presentarse en la farmacia para la dispensa del medicamento.

Además de la notificación en la aplicación, el profesional médico podrá enviar la receta digital por:

Correo electrónico

WhatsApp

Ambas modalidades serán válidas para la dispensa de la medicación. Esta multiplicidad de canales busca garantizar accesibilidad y flexibilidad, adaptándose a las distintas realidades tecnológicas y de conectividad de los afiliados.

La receta digital, por lo tanto, no queda restringida a un único soporte, sino que se integra a diferentes vías de comunicación, permitiendo que el afiliado cuente con alternativas para acceder a su prescripción.

Alcance de la medida en esta primera etapa

OSEP aclaró que, en esta primera etapa de implementación, la receta digital se aplicará únicamente a la medicación ambulatoria.

En el caso de los medicamentos de alto costo, la dispensa continuará realizándose mediante el mecanismo habitual vigente hasta el momento. Esto implica que el sistema tradicional seguirá en funcionamiento para ese tipo de tratamientos, mientras la digitalización se concentra inicialmente en el segmento ambulatorio.

La diferenciación marca un esquema progresivo de implementación, focalizado primero en las prácticas de mayor volumen y circulación dentro del sistema de salud.

Seguridad, control y eficiencia

La puesta en marcha de la receta digital responde a múltiples objetivos institucionales. Entre los principales beneficios señalados se destacan:

Fortalecimiento de la seguridad en la prescripción.

Mayor trazabilidad en la emisión y provisión de medicamentos.

Mejor control del circuito sanitario.

Reducción de irregularidades.

Disminución del uso de papel.

Optimización de tiempos para afiliados, prestadores y farmacias.

Prevención de la automedicación.

El sistema digital permite un seguimiento más preciso de cada receta emitida y dispensada, aportando herramientas para mejorar la transparencia y el control en el acceso a medicamentos.

Asimismo, al eliminar el soporte físico, se reducen instancias administrativas y se agilizan los tiempos de gestión, tanto para quienes prescriben como para quienes retiran la medicación.

Integración con otras herramientas digitales

La receta digital no es una medida aislada, sino que se integra a un conjunto de herramientas que OSEP viene implementando en el marco de su proceso de modernización.

Entre ellas se encuentran:

La app OSEP Móvil Catamarca.

El pago de órdenes y autorizaciones mediante Mercado Pago.

El uso de credenciales digitales.

El Portal de Trámites.

Los sistemas de autogestión.

Estas herramientas consolidan un modelo de atención que apunta a ser más ágil, seguro y eficiente, reduciendo la presencialidad innecesaria y facilitando la interacción entre afiliados y la obra social.

Con la entrada en vigencia de la receta digital, OSEP da un paso decisivo en su proceso de transformación tecnológica. Desde este lunes, la prescripción de medicación ambulatoria para sus afiliados queda plenamente integrada al ecosistema digital de la institución, marcando una nueva etapa en la gestión de los servicios de salud.

TEMAS: