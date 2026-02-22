Nota Leída 25
| Info General | 22/02/2026 |
Compartir

Paso de San Francisco se habilitará desde las 09 horas

paso san francisco

Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a la decisión de las coordinaciones tanto de Argentina como de Chile, este  domingo 22 se habilitará el Paso Internacional San Francisco, entre las 09:00 y 19:00 horas.

 

Se advierte que se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30hs.

 

Vialidad Nacional recomienda transitar con precaución por Ruta Nacional 60, en Quebrada Las Angosturas.



COMPARTIR