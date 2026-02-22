22/02/2026 || Info General |
Paso de San Francisco se habilitará desde las 09 horas
Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a la decisión de las coordinaciones tanto de Argentina como de Chile, este domingo 22 se habilitará el Paso Internacional San Francisco, entre las 09:00 y 19:00 horas.
Se advierte que se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30hs.
Vialidad Nacional recomienda transitar con precaución por Ruta Nacional 60, en Quebrada Las Angosturas.