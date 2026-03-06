Nota Leída 46

FIAMBALÁ

Personal de salud denuncia «salarios de pobreza»

El petitorio, fechado el 5 de marzo de 2026 en Fiambalá, fue dirigido formalmente a las autoridades provinciales y canalizado a través del jefe del Área Programática N° 15, Dr. Omar Arce.

En el documento, los trabajadores sostienen que el sistema sanitario “se sostiene gracias al trabajo conjunto de múltiples áreas que diariamente garantizan la atención de la comunidad”, pero advierten que quienes lo mantienen funcionando lo hacen con salarios insuficientes, condiciones laborales que requieren mejoras urgentes y con una grave falta de equipamiento, insumos y recursos humanos especializados.

La frase que encabeza el documento resume el malestar que atraviesa al sector: “Quien cuida la vida no puede vivir en la pobreza”.

En el texto, el personal sanitario expone una contradicción que consideran difícil de comprender: mientras desde el ámbito político se habla de preocupaciones demográficas y del futuro de la población, el sistema que cuida la salud de esa misma población funciona con carencias estructurales.

Los trabajadores también remarcan que en una provincia donde el discurso oficial habla de crecimiento económico impulsado por la minería, no puede naturalizarse que hospitales del interior deban trabajar con falta de equipamiento, escasez de medicamentos y precarización laboral.

Ante este panorama, el personal de salud presentó una serie de pedidos concretos al gobierno provincial. Entre los principales reclamos figura un piso salarial de $1.300.000 para todo el personal de salud pública, que alcance a todas las categorías y servicios del sistema sanitario, solicitando que se liquide en el mes de marzo y se cobre en abril. Además, exigen una actualización de la base salarial a $1.500.000 en julio, con aumentos vinculados a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

El documento también reclama una recomposición salarial real e inmediata que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, así como el reconocimiento y pago de guardias realizadas los días sábados, domingos y feriados para todos los servicios de salud.

Otro de los puntos centrales exige una remuneración adecuada para las guardias nocturnas de enfermería, especialmente durante fines de semana y feriados.

Los trabajadores además solicitan el pase a planta permanente de numerosos empleados contratados, muchos de los cuales llevan años desempeñándose mediante contratos de guardia en distintos servicios profesionales, una situación que describen como precarización e inestabilidad laboral.

El petitorio también detalla una larga lista de necesidades urgentes para el funcionamiento del hospital. Entre ellas se menciona la provisión permanente de medicamentos e insumos médicos esenciales, así como la incorporación y modernización de aparatología médica.

En el documento se denuncia una situación particularmente alarmante: el servicio de radiología del hospital tiene roto el equipo de rayos X desde hace dos años, específicamente el colimador, lo que obliga al personal a utilizar plaquetas de plomo para colimar las placas radiográficas, una solución improvisada que evidencia el nivel de abandono.

Los trabajadores también solicitan fortalecer el servicio de ecografía mediante la incorporación de un ecógrafo, además de sumar especialistas como traumatólogos, cardiólogos, pediatras, oftalmólogos, oncólogos, diabetólogos y otros profesionales médicos.

Otro reclamo urgente es la disponibilidad de transporte adecuado para asistir a pacientes en zonas rurales e inhóspitas del norte del distrito, como La Ciénaga, Mesada de Zárate o Chuquisaca, donde muchas veces no existen medios de transporte que lleguen a tiempo para atender situaciones críticas o emergencias médicas.

El documento también exige equipamiento básico que hoy no está garantizado: lavarropas y secarropas industriales de 12 kilos, servicio de internet de alta velocidad mediante Starlink para capacitaciones y actividades profesionales, equipos de sujeción para pacientes en crisis nerviosas o situaciones de riesgo, y sistemas digitales de turnos para la admisión hospitalaria. /El Abaucán Digital

