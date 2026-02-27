Nota Leída 97

27/02/2026

Personal policial arrestó a cinco personas y secuestró vehículos en el Valle Central, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra

Durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de las Seccionales Segunda y Octava de la Capital, de Santa Rosa, San Isidro y Fiambalá, de los Dptos. Valle Viejo y Tinogasta respectivamente y de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Antofagasta de la Sierra, conjuntamente con los diferentes Grupos Especiales de la Institución, llevaron a cabo recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas en esas jurisdicciones.

En la oportunidad, los uniformados arrestaron a cinco (05) personas del sexo masculino, mayores de edad, labrándose las actuaciones de rigor, como así también secuestraron tres (03) automóviles, tres (03) camiones y diecisiete (17) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia; dos de ellos por alcoholemia positiva, en virtud de lo cual y luego de confeccionar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralones Municipales correspondientes.

