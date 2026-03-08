Nota Leída 75

Personal policial secuestró vehículos en Londres, La Paz y Tinogasta

Durante la jornada de ayer, efectivos de las Seccionales de Londres, Dpto. Belén, de San Antonio, Dpto. La Paz y de las Comisarías Departamentales Belén y Tinogasta, llevaron a cabo recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.



En la oportunidad, los uniformados secuestraron una (01) camioneta, tres (03) automóviles y once (11) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia, en virtud de lo cual y luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralones Municipales correspondientes.

