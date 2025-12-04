Nota Leída 502

04/12/2025

Pese al despeje de badenes en RN 40, se debe transitar con precaución

Vialidad Nacional informó que personal de la Sobrestantía Santa María culminó la tarea de despeje de material de arrastre en badenes de la Ruta Nacional 40, entre Pie de Médano y San José.

No obstante, se solicita transitar con precaución al cruzarlos, ya que hay un poco de arena sobre la calzada.

La recomendación es especialmente para quienes se trasladan en motocicleta. Reducir la velocidad y transitar por huellas dejadas por otros vehículos.