29/01/2026 || Provinciales |
Piden extrema precaución al circular por Ruta 40 en Santa María
Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Pie de Médano y Santa María, debido a la crecida de ríos que atraviesan la calzada.
Desde el organismo solicitaron, en la medida de lo posible, evitar el cruce de badenes cuando el caudal de agua sea elevado, a fin de prevenir incidentes viales.
La recomendación se mantiene vigente mientras persistan las condiciones climáticas que provocan el aumento del caudal en la zona.