29/01/2026

Piden extrema precaución al circular por Ruta 40 en Santa María

| Provinciales |

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Pie de Médano y Santa María, debido a la crecida de ríos que atraviesan la calzada.

Desde el organismo solicitaron, en la medida de lo posible, evitar el cruce de badenes cuando el caudal de agua sea elevado, a fin de prevenir incidentes viales.

La recomendación se mantiene vigente mientras persistan las condiciones climáticas que provocan el aumento del caudal en la zona.